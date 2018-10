Glimmende Asche in den Wald gekippt

Weikersheim/Nassau.Mehrere Kubikmeter Reisig brannte am Samstagnachmittag ein 52-Jähriger auf einem Grundstück zwischen Nassau und Stalldorf an. Anschließend karrte er die Asche mittels eines Radladers zum 50 Meter entfernten Wald und kippte diese dort ab. Kurze Zeit später begann es an der Stelle zu brennen. Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren aus Weikersheim, Nassau, Schäftersheim, Stalldorf und Riedenheim rückten mit 90 Einsatzkräften an. Diese mussten eine Fläche von etwa 50 Quadratmetern löschen und konnten ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Durch den Brand wurden mehrere Bäume und ein Hochsitz beschädigt. pol

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.10.2018