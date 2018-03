Goldene Konfirmation

Anzeige

Schäftersheim.50 Jahre ist es her, dass der Jahrgang 1954 in Schäftersheim konfirmiert wurde. Jetzt haben sich die goldenen Konfirmanden wiedergetroffen, um den kirchlichen Segen erneut zu empfangen. Gemeinsamen zog man mit Dekanin Renate Meixner in die Nikolaus-Kirche ein. Die sehr eindrucksvolle Festpredigt gab diesem Gottesdienst eine persönliche Note. Zurückblicken und vorwärtsschauen: besinnen, was dem eigenen Leben bisher Boden und Halt gab, dazu sollte das Fest der Goldenen Konfirmation anregen. Nach dem Mittagessen hatte man sich so viel zu erzählen, dass die gemütlichen Stunden wie im Flug vergingen. Die meistgestellte Frage war an diesem Nachmittag: Weißt du noch? Schön war, dass zwei Jubilare einen weiten Weg auf sich genommen hatten, um mitzufeiern. Bild: Bulenda