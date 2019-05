Gottesdienst an der Gedenkstätte

Elpersheim.An Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 30. Mai, findet an der Gedenkstätte auf der Tauberhöhe in Weikersheim-Elpersheim ein katholischer Gemeindegottesdienst statt.

Um 10.15 Uhr trifft sich die katholische Kirchengemeinde, um gemeinsam mit Gläubigen den „Gottesdienst am Kreuz“ unter freiem Himmel zu feiern. Musikalisch gestaltet wird dieser durch den Posaunenchor Elpersheim.

Auch dieses Jahr wird wieder einen Fahrservice mit dem Gemeindebus angeboten.

Shuttle ab Kirche

Abfahrt zur Gedenkstätte ist um 9.45 Uhr an der katholischen Kirche Weikersheim. Im Anschluss werden Würstchen vom Grill sowie Getränke angeboten. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der katholischen Kirche in Weikersheim statt.

Die Gedenkstätte wurde 1953, als Mahnmal an Unrecht und Opfer der Vertreibung in den Jahren 1944 bis 1946 vom Kreisverband des Bundes der Vertriebenen errichtet. Diese Anlage ist in Hohenlohe einmalig.

Pflege übernommen

Im April 1997 erfolgte eine grundlegende Sanierung, deren Kosten durch Spenden und Eigeninitiative gedeckt wurden. Nach weiteren 17 Jahren führte man Erweiterungs-, Erhaltungs- und Landschaftspflegearbeiten durch. Diese wurde 2014 durch eine Gruppe von freiwilligen Helfern durchgeführt, welche auch weiter die Pflege des Denkmals übernahm. miwi

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.05.2019