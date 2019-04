Gottesdienste und Andachten

Laudenbach.Mit dem ersten feierlichen Pilgeramt am Mittwoch, 1. Mai, um 9 Uhr öffnet die Laudenbacher Bergkirche wieder ihre Pforten für die regelmäßigen Gottesdienste am Sonntag.

Nach der langen „Winterpause“ wurde die historische Seuffert-Orgel gestimmt. Notwendige Reparaturen mussten durchgeführt werden. Nun freuen sich die Pilger aus Nah und Fern zusammen mit der Laudenbacher Kirchengemeinde auf die feier-lichen Wallfahrtsgottesdienste und die Maiandachten.

Die festlichen Wallfahrtsgottesdienste in der Bergkirche sind an folgenden Mai-Sonntagen jeweils um 9 Uhr: 1., 5. (musica sacra plus), 12., 19., 26. Mai.

Die erste feierliche Maiandacht am Nachmittag des 1. Mai eröffnet den Reigen der sonntäglichen Maiandachten mit sakramentalem Segen in der Bergkirche, die jeweils um 17 Uhr gefeiert werden.

Die Maiandacht am 1. Mai gestalten Dr. Angela Weiß (Sopran) und Nikolai Metzger (Orgel). Der Männergesangverein Laudenbach gestaltet die Maiandacht am 5. Mai. Der Katholische Kirchenchor Niederstetten wirkt am 12. Mai mit, der Katholische Kirchenchor Laudenbach am 19. Mai.

Die Frauen aus der Region feiern ihre traditionelle Maiandacht am Mittwoch, 15. Mai, um 19.30 Uhr. Es musiziert die Laudenbacher Spielgruppe.

Der Reigen der Laudenbacher Maiandachten wird am 31. Mai mit der letzten Maiandacht um 19 Uhr beschlossen.

Die Kollekten in allen Gottesdiensten, welche in der Bergkirche gefeiert werden, sind ausschließlich für deren Erhalt und Unterhalt der Laudenbacher Bergkirche be-stimmt. bk

© Fränkische Nachrichten, Montag, 29.04.2019