Gräfliches Vergnügen für Groß und Klein

Weikersheim.Ein vielseitiges Programm für Kinder und Familien gibt es während der Osterferien in Schloss und Schlossgarten Weikersheim. Zu allen Veranstaltungen ist vorherige Anmeldung unter Telefon 07934/992950 notwendig.

Eine märchenhafte Führung für Kinder ab vier Jahren und Erwachsene ist die Familienführung „Märchen im Schloss“ am Sonntag, 21. April, 14.30 Uhr. Geheimnisvolle Türme, prachtvolle Festsäle, verzauberte Gärten, tiefe Brunnen und efeuumrankte Mauern – hier ist der Schauplatz für die schönsten Märchen. Schloss Weikersheim ist wie geschaffen für eine Reise ins Märchenland.

Jenseits des Märchenalters lockt am Donnerstag 25. April, von 10 bis 16 Uhr, der Bildhauer-Workshop „Der Form auf der Spur“ für Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren. Bei diesem Workshop mit Hammer und Meißel lassen sich die jugendlichen Teilnehmer von ihrer Umgebung anregen – genügend Vorbilder gibt es im Schlossgarten mit seinen Figuren. Der Hobby-Bildhauer Hans-Jörgen Schwarz vermittelt einfache bildhauerische Techniken, zeigt Wege der Formfindung und des gestalterischen Ausdrucks. Die Teilnehmer arbeiten im Außenbereich des Schlosses, bei schlechtem Wetter zieht man um ins Trockene. Verwendet wird Ytong, ein Material, das leicht zu bearbeiten ist. Der Kurs ist so angelegt, dass jeder Teilnehmer am Ende eine eigene Skulptur oder ein Relief mit nach Hause nehmen kann.

Für Kinder von acht bis zwölf Jahren gedacht ist die Führung „Lug und Trug am Grafenhof – Ungewöhnliche Orte im Schloss entdecken“ am Freitag, 26. April, 14.30 Uhr. Schon vor 400 Jahren gab es Betrüger am Grafenhof. Damals versuchte Michael Polheimer, den Grafen übers Ohr zu hauen und gab sich frech als Goldmacher aus. Mit dem Goldmachen klappte es aber gar nicht und Polheimer musste fliehen. Bei ihrem Rundgang erkunden die Kinder so ungewöhnliche Orte im Schloss wie den Gefängnisturm, die „Blauen Kappe“. Zum Abschluss malen sie noch einen „Steckbrief“.

Abgeschlossen wird das gräfliche Osterferienprogramm mit der Familienführung „Vom Orient auf die fürstliche Tafel – Der Blick in die Schlossküche“ am Samstag, 27. April, 14.30 Uhr. Sie beginnt im Schloss in der Ausstellung „Allerhand Zierrathen“. Die Tafel am Grafenhof war fürstlich gedeckt, doch warum hatten Gabeln nur zwei Zinken? In den Räumen erfährt man mehr über Kaffee, Tee und Schokolade als barocke Modegetränke. Beim Gewürzquiz oder an den Riechstationen steigen vertraute und fremde Gerüche in die Nase.

