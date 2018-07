Große Freude über vier neue Ehrenmitglieder

Anzeige

Besonders gefreut hat sich die Spvgg, dass die Damenmannschaft des TSV Crailsheim dem Aufruf zum Jubiläumswochenende gefolgt war. Eine Mischung aus erster und zweiter Mannschaft der SGM Weikersheim/Markelsheim stellte sich dem Regionalligisten und zeigte bis zur 43. Minute Gegenwehr. Allerdings wurden dann die konditionelle und spielerische Überlegenheit der Crailsheimer deutlich und die SGM musste einige Male ins Tornetz greifen.

Dank der Freunde des TSV Weikersheim, die den kompletten Festbetrieb übernahmen, hatten alle Mitglieder der Spvgg die Gelegenheit, am Festakt teilzunehmen. 18 130 Tage nach Gründung der Spvgg Schäftersheim begrüßte Thomas Hertlein, einer der beiden Vorsitzenden, die Gäste. Er erinnerte, wie unter der Leitung des Sportkreisvorsitzenden Max Lange bei der Gründungsversammlung 1968 folgende Mitglieder in den ersten Ausschuss gewählt wurden: Paul Bruder als Vorsitzender und Helmut Balbach als sein Stellvertreter. Manfred Folkerts wurde Kassierer, Horst Göller Schriftführer und Erich Pastorek, Otto Wolfarth als Beisitzer sowie Günter Göller als Jugendleiter vervollständigten den Vorstand.

Anschließend folgten Grußworte vom Vorgänger Hertleins und aktuellem Ortsvorsteher Markus Lang. Dieser betonte die Wichtigkeit des Vereins für das Ortsleben und umrahmte seine Rede gekonnt mit vielen Zitaten aus der Fußballwelt und sorgte hier für einige Lacher.

Da Bürgermeister Klaus Kornberger aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig absagen musste, sprang sein Stellvertreter Wolfgang Heiligers ein und überreichte der Spvgg einen Scheck als Geburtstagsgeschenk.

Weitere Grußworte und Geschenke folgten von Bezirkskreisvorsitzendem Ralf Bantel und Sportkreisvorsitzendem Volker Silberzahn.

Stefan Hütter, zweiter Teil der Doppelspitze, übernahm und bedankte sich bei allen Mitgliedern für ihr Engagement, das die 50 Jahre Spvgg erst möglich gemacht habe. Dank und Lob ging auch an alle aktuellen und ehemaligen Vorstandsmitglieder für ihren Einsatz. Besonders erfreulich war, dass viele der Gründungsmitglieder anwesend waren und die Urkunde persönlich entgegennahmen. Folgende Personen wurden für ihre 50-jährige Mitgliedschaft geehrt: Herbert Allmann, Günther Balbach, Helmut Balbach, Rudolf Bauer, Hermann Boschet, Fritz Dollmann, Hermann Dollmann, Hugo Franz, Eckard Hahn, Werner Hahn, Hartmut Halbritter, Albert Herrmann, Manfred Hertlein, Gerd Hertlein, Richard Hofmann, Jürgen Kaulbersch, Eugen Lang, Werner Pahl, Helmut Pommert, Hartmut Rösslein, Peter Schälling und Werner Wolfarth.

Langjähriges Engagement

Neben diesen 22 Ehrungen wurden vier Mitglieder aufgrund von besonderem und langjährigen Engagement zu Ehrenmitglieder ernannt. Markus Bauer, der von den ersten Tagen in der Jugend seine Fußballschuhe für die Spielvereinigung schnürt und Teil der Meistermannschaft 1998 war, übernahm auch viele Aufgaben im Ausschuss und ist bis heute ein wichtiges Mitglied im Verein. Heute ist er Initiator und Stammspieler der AH-Mannschaft.

Michael Neu ist seit 1. Januar 1975 und damit seit 43 Jahren im Verein. Neben seinem sportlichen Einsatz als Spieler war er zwölf Jahre im Ausschuss tätig, davon zwei Jahre als zweiter Vorsitzender und acht Jahre als Frontmann. Bei jedem Helfereinsatz ist er stets zur Stelle und sich für keine Aufgabe zu schade. Er wurde an diesem Abend zum zweiten Ehrenmitglied ernannt.

Das wohl bekannteste Gesicht der Spvgg, Kurt Immel, ist am 1. Mai 1979 eingetreten und damit seit 39 Jahren Mitglied. Zu seinem Einsatz als Spieler und Trainer der Reserve, war er zwölf Jahre im Ausschuss tätig, davon vier Jahre als zweiter Vorsitzender. Seine wahre Passion fand er am 23. März 1985 mit der erfolgreich abgelegten Schiedsrichterprüfung. Er ist damit seit 33 Jahren und über 1000 Spielen für die Spvgg als Schiedsrichter auf den Plätzen der näheren und weiteren Umgebung unterwegs. Außerdem hat er sich zur Aufgabe gemacht, als Schiedsrichter-Beauftragter die Pfeiferei zu fördern und immer neue Talente an der Pfeife zu entdecken. Neben seinen Tätigkeiten im Verein war und ist er auch in der Schiedsrichtergruppe Mergentheim ehrenamtlich tätig. Er ist mittlerweile seit 19 Jahren im Ausschuss aktiv, sechs Jahre davon als Obmann.

Die vier Ehrungen wurden mit Ilse Hütter vervollständigt. Sie ist seit 1. Mai 1982 und damit seit 36 Jahren ein Teil der Spielvereinigung. Eingetreten als Turnerin, unterstützte sie ihre Männer und den Verein, wo es nötig war. Von Eugen Lang wurde sie 1999 als Kassiererin in den Ausschuss geholt, blickte zuletzt auf 14 Jahre Ausschusstätigkeit und davon sechs Jahre als Vorsitzende zurück. In Ihrer Amtszeit fiel eine weitreichende Entscheidung für die Spielvereinigung. Denn nachdem es immer schwerer wurde, eine aktive Mannschaft zu stellen, wurde mit dem TSV Weikersheim eine erfolgreiche Zusammenarbeit gestartet.

Der letzte Tag des langen Sportwochenendes wurde mit einem Weißwurstfrühstück eingeläutet. Hierbei durfte man den A-Junioren in einem Einlagespiel gegen die zweite Mannschaft der SGM Markelsheim/Elpersheim zuschauen. Im Anschluss absolvierte die aktive Mannschaft der SGM ein sehenswertes Spiel gegen eine Auswahlmannschaft der Region.

Sven Wolfahrt rekrutierte extra hierfür Spieler aus den umliegenden Vereinen, die es der heimischen Elf nicht leicht machten. Am Ende setzte sich die Heimmannschaft mit 1:0 durch.

Ausklang fand das Fest beim Weltmeisterschaftsfinale auf einer Großbildleinwand.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.07.2018