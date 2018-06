Große Musik ganz hautnah

Anzeige

Weikersheim.„Große Musik hautnah“ lautet der Titel eines Konzerts in der Stadtkirche St. Georg in Weikersheim am Samstag, 9. Juni um 19 Uhr. Eva Brönner (Violoncello) und Helge Gutsche (Klavier) musizieren gemeinsam Werke der Kammermusik von Beethoven, Schumann, William und Dvorak. Die Zuhörer erwartet ein musikalisches Erlebnis romantischer Sinnlichkeit, Fröhlichkeit und Tiefsinn. Eva Brönner studierte in Prag und an der Hochschule für Musik Würzburg, wo sie 1998 mit dem höchsten deutschen Musikabschluss, dem Meisterklassen-Diplom, abschloss und bis 2003 als Dozentin im Fach Violoncello wirkte. Helge Gutsche studierte an der Hochschule für Musik Würzburg und an der Royal Academy of Music London. Er ist Preisträger verschiedener Wettbewerbe. Gutsche ist Dozent für Klavier an der Hochschule für Musik Würzburg. al