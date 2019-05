Große Party für die Kirche

Weikersheim.Mit Festgottesdienst und Geburtstagsparty begeht die evangelische Kirchengemeinde Weikersheim am Sonntag, 26. Mai, das Jubiläum „600 Jahre Stadtkirche St. Georg“. Gefeiert wird im Kirchenraum.

Der Festgottesdienst um 10 Uhr wird musikalisch gestaltet von Kantorei und Posaunenchor, die Predigt hält Landesbischof Frank O. July. Beim anschließenden Empfang für die Gottesdienstbesucher wird der Bischof sich auch in das Goldene Buch der Stadt Weikersheim eintragen. Nachmittags, von 15.30 bis 18 Uhr, gibt es in der Stadtkirche eine große Geburtstagsparty. Dekanin Renate Meixner wird die in Kirchenform gebackene Geburtstagstorte anschneiden. Fortlaufend werden Bilder von den Bauarbeiten am Kirchendach gezeigt und auch musikalisch ist einiges geboten: Ein großer Jugendchor aus den Kindern des Spatzenchores, des Vorschulchores und der Kinderkantorei singt und ein Streichquartett, ein Blechblastrio und sowie Klaviertrio sorgen für Geburtstagsstimmung. Mal-Ecke und Kirchen-Schatzsuche locken die Kinder, beim Kirchenquiz kann jeder sein Wissen testen.

Alle Besucher, die ebenfalls am Sonntag, 26. Mai, Geburtstag haben oder so ähnlich wie die Stadtkirche heißen, erwartet eine kleine Überraschung. pm

