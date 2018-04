Große Tradition und vollendete Gaumenfreuden

Anzeige

Das „Liebliche Taubertal“ setzt in den Jahren 2018/19 auf kulinarischen Genuss. Hierbei rücken die Tourismusakteure an Tauber und Main das kulinarische Profil der Region ins Blickfeld und stellen ganz besonders ihre Produkte durch Mitmach-Angebote und Arrangements vor. In einer Broschüre werden verschiedene Angebote vorgestellt, bei denen die Gäste die Spezialitäten schmecken und teilweise auch selbst herstellen können. Die Angebote reichen von Grünkern über Schokolade, Käse, Brot, bis hin zu Wein, Säften, Bier und Edelobstbränden. Beim Schneeballen-Backkurs in Creglingen-Archshofen wird beispielsweise gemeinsam diese Taubertäler Köstlichkeit hergestellt. Kostproben dürfen mit nach Hause genommen werden.

In Kreuzwertheim können Interessierte an einer kombinierten Weinprobe und Brezel-Demo teilnehmen und in einer Brauwerkstatt kann das eigene Bier gebraut werden. Wer möchte kann auch bei der Weinbergarbeit mithelfen, Rosenlikör herstellen oder den Imker beim seiner Arbeit begleiten. Rund 70 Veranstaltungen und buchbare Arrangements wurden so in den letzten Monaten geschaffen und zu einem individuell buchbaren Angebot zusammengefasst, wie Müssig unterstrich.

„Diese Möglichkeiten zeigen, dass im „Lieblichen Taubertal“ neben Kultur, Radeln und Wandern auch kulinarisch Hervorragendes geboten ist“, freute sich deshalb zum Auftakt des Schwerpunktthemas der Vorsitzende, Landrat Reinhard Frank. Die in Weikersheim eröffnete Bilderausstellung geht auf die Schwerpunktbereiche Wild- und Fischgerichte, Wein, Edelbrände und Grünkern ein. Die Bilder berichten von der Produktion in Wald, Feld und Flur über die Veredelungsschritte bis hin zum Angebot im gastronomischen Betrieb.

In einem Grußwort stellte Bürgermeister Klaus Kornberger die Stadt Weikersheim als Kleinod im Taubertal vor. Mit dem Schloss, dem Schlossgarten und der Orangerie biete die Kulturstadt ein einmaliges bauhistorisches Ensemble, das durch die Eröffnung der Tauberphilharmonieeine weitere Aufwertung erfahre. Dann werde auch in Weikersheim die Voraussetzung geschaffen sein, um in einem sehr ansprechenden Ambiente und bei exzellenter Akustik Konzerte zu hören oder auch entspannt zu tagen.

Direktorin Christiane Seidl vom Hotel St. Michael in Tauberbischofsheim stellte die kulinarischen Spezialitäten des Taubertales heraus, mit denen die Gastronomie dem Feriengast exzellente regionale Produkte anbiete. Als einen Pionier auf diesem Weg erwähnte sie die Bemühungen des früheren Hoteliers Otto Geisel vom Hotel „Viktoria“ in Bad Mergentheim, der schon vor vielen Jahren in der Sternenküche seiner „Zirbelstuben“ auf die Vielfalt der regionalen Küche setzte. „Das Taubertal muss sich kulinarisch nicht verstecken und darf als Geheimtipp gehandelt werden“, so Seidl.

Eingebettet war die Eröffnung in die musikalischen Vorträge der Schäftersheimer „Scheuredrescher“ und die Weinproben, die Gerald Poth vom gleichnamigen Weingut aus Röttingen und der Geschäftsführende Vorstand der Weingärtnergenossenschaft Markelsheim, Michael Schmitt, vorstellten.

Die Ausstellung kann ab sofort bis Mittwoch, 9. Mai, im Sitzungssaal des Rathauses Weikersheim besichtigt werden: Montag und Donnerstag 8 bis 12.15 Uhr und 13.15 bis 17 Uhr, Dienstag 8 bis 12.15 Uhr und 13.15 bis 18 Uhr, Mittwoch und Freitag 8 bis 13 Uhr.

