Großer Arbeitseinsatz auf der Magerwiese

Weikersheim.Eine große Gruppe von Mitgliedern und Gästen des Schwäbischen Albvereins Weikersheim hat sich am Samstag an einem Arbeitseinsatz im Naturschutzgebiet Steinriegellandschaften auf der Wiese im Mutzenhorn an der Pfitzinger Steige beteiligt. Schon Tage vorher waren Mitglieder der Dienstagswanderer im Einsatz gewesen und hatten die Wiese mit Motorsensen und Balkenmäher gemäht. Aufgrund der starken Regenfälle im Juni standen Disteln, Sträucher und Gräser zum Teil meterhoch, eine schweißtreibende Arbeit für die Männer mit Schutzhelmen und schweren Geräten bei hochsommerlichen Temperaturen. Am Samstag waren nun viele fleißige Hände notwendig, um das angefallene Mähgut zusammenzurechen und an den Straßenrand zum Abtransport zu tragen. Aufgrund der günstigen Witterung gingen die Arbeiten zügig voran. Durch diese Pflegemaßnahme hoffen die Verantwortlichen auf ein kräftiges Wiedererblühen der Magerwiese mit so seltenen Pflanzen, wie Aufrechter Trespe, Wiesenknopf, Wiesensalbei, Wundklee und vielleicht sogar Orchideen und Küchenschellen. pm/Bild: Albverein

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.08.2018