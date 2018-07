Großer Gesamtchor als Höhepunkt

Anzeige

Die mittlerweile fünfte Serenade des Elpersheimer Gesangvereins hat einen vergnüglichen Eindruck bei den begeisterten Zuhörern hinterlassen.

Elpersheim. „Es war wunderschön“ – so der Tenor der zahlreichen Zuhörer der Elpersheimer Sommerserenade am vergangenen Samstag. Und in der Tat war es beachtlich, was der Gesangverein Elpersheim in seiner fünften Auflage der Musikveranstaltung auf die Beine gestellt hat.

Unter Mitwirkung des Liederkranz aus Markelsheim, des Projektchors Sing Again und des Posaunenchors Elpersheim bot sich den mehreren hundert Gästen ein wahrer Ohrenschmaus mit einem Potpourri durch fast alle Genres der Chormusik.