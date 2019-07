Großes Charisma und opernhafte Theatralik

Weikersheim.Wenn man in Deutschland von Soul spricht, so denken viele sicher an Ausnahmetalent Mic Donet, der bundesweit durch die erste Staffel von „The Voice of Germany“ bekannt geworden ist.

Sein daraufhin erschienenes Album „Plenty of Love“, welches Xavier Naidoo als Grammy-würdig bezeichnete, hielt sich über 20 Wochen in den deutschen Top 10.

Mic Donets Weg begann jedoch schon viele Jahre früher. Mit gerade mal 19 Jahren unterschrieb er seinen ersten Plattenvertrag und veröffentlichte 2004 sein deutschsprachiges Debut-Album „Stille Wasser“, das heute in Szenekreisen noch immer Kultstatus genießt. Sein Charisma und ein erstaunliches Stimmspektrum zwischen opernhafter Theatralik, sanfter Hip-Hop-Romantik und tiefer Soul-Phrasierung zeichnen ihn aus, als Künstler von internationalem Format (Süddeutsche Zeitung). Das erkannten auch Größen wie Erykah Badu, Stevie Wonder oder Carlos Santana, die Mic Donet auf ihren Touren begleitete.

Am Samstag, 27. Juli kommt Mic Donet mit seiner Akustik-Tour „Auf Anfang“ in die Tauberphilharmonie nach Weikersheim – Gänsehaut garantiert. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.07.2019