Grundschule profitiert vom Engagement

Auch die enge Zusammenarbeit zwischen dem Kinderhaus und der Grundschule sei vorbildlich und außerordentlich wichtig. Der Förderverein sei nicht nur in finanzieller Hinsicht unerlässlich für die Schule in Elpersheim – auch für einen gemeinsamen starken Auftritt.

Vorsitzende Andrea Klein eröffnete den Rechenschaftsbericht des Vorstands und ließ das vergangene Vereinsjahr Revue passieren. Zahlreiche Unterstützungsmaßnahmen durch den Verein wurden erörtert. Unter anderem stellte die Anschaffung und der Aufbau eines Gartenhauses für den Schulgarten ein Highlight dar. Nachdem man zwei Hochbeete angeschafft und in Betrieb genommen hatte, war es an der Zeit, eine Unterstellmöglichkeit für die Gartengeräte in Angriff zu nehmen. Viele fleißige Hände ebneten und pflasterten den Untergrund, um das Gartenhaus im Herbst, trotz widriger Wetterumstände, schließlich aufbauen zu können. Einige Restarbeiten seien jedoch im Frühling an dem Häuschen noch zu erledigen.

Als nächster Referendar ergriff Schatzmeister Matthias Striffler das Wort und blickte auf das vergangene Jahr aus finanzieller Sicht zurück. Unterstützt wurde von dem Verein neben den bereits genannten Anschaffungen im Schulgarten die Teilnahme von Mitgliedern am Kurs „Erste Hilfe am Kind“. Auch ein finanzieller Zuschuss für den Kauf von neuen Musikinstrumenten galt es hervorzuheben. Striffler stellte Einnahmen und Ausgaben gegenüber und verkündete eine solide Kassenlage. Die erwirtschafteten Mittel sollen selbstredend wieder den Kindern der Grundschule zugutekommen.

Kassenprüfer Kurt Kröttinger bestätigte die ordnungsgemäße, beanstandungslose Kassenführung. Im Nachgang wurde der Vorstand von den Mitgliedern einstimmig entlastet.

Im Ämtern bestätigt

Nun standen Wahlen auf der Agenda. Ortsvorsteher Hass fungierte hierbei als Wahlleiter. Die beiden stellvertretenden Vorsitzenden sowie der Schatzmeister sollten für zwei Jahre von den Mitgliedern gewählt werden. Ralf Bauer und Birgit Haas hatten bisher den stellvertretenden Vorsitz inne gehabt und, wie auch der bisherige Schatzmeister Matthias Striffler, stellten sie sich erneut zur Wahl. Weitere Bewerber standen nicht zur Verfügung. Einstimmig wurden die bisherigen Amtsträger erneut für zwei Jahre gewählt. Neben den Elternvertretern der Klassen eins bis vier, welche von Amtswegen Beiräte im Verein sind, durften sich noch weitere Mitglieder als solche wählen lassen. Ulrich Baudisch erklärte sich bereit, einen Beisitz zu übernehmen.

Nachdem im Vorfeld keine Neuanträge gestellt wurden, kam man am letzten Tagesordnungspunkt an. Hier diskutierten die Mitglieder rege über eventuelle Neuanschaffungen für die Schule sowie weitere Unterstützungsmöglichkeiten, welche der Verein bieten könnte. Schulleiterin Ranzinger tat ihrerseits Vorschläge kund, über welche in den kommenden Sitzungen beraten werden darf.

In ihren Schlussworten dankte die Vorsitzende Andrea Klein den Unterstützern für ihr Engagement. Ideen und Vorschläge könnten jederzeit an den Vorstand des Vereins herangetragen werden. Auch über weiterhin eifrige Mithilfe seitens der Eltern bei der Realisierung von geplanten Maßnahmen sei man angewiesen und freue sich über ein harmonisches, ereignisreiches neues Vereinsjahr. miwi

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.03.2018