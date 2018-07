Gute Laune in die Gehörgänge zaubern

Anzeige

Weikersheim.Sie klingen wie eine Band, tatsächlich stehen, ganz ohne weitere Instrumente, zwei Sängerinnen und drei Sänger auf der Bühne. Und es entsteht das, was sie selbst eine „vocal pop experience“ nennen. „Voxif“ sind fünf faszinierende Persönlichkeiten mit brillanten Ausnahmestimmen, die mit modernem Pop, Funk, R&B und jeder Menge Selbstironie das Publikum in ihren Bann ziehen. Die fünf gastieren am Montag, 13. August, in Weikersheim.

Mit ihrem druckvollem Sound und ihren unverbrauchten, expressiven Ideen zaubern sie den Alltag aus dem Kopf und gute Laune in die Gehörgänge. Innovatives Songwriting und kreatives Covern garantieren einen unvergesslichen Abend.

In Weikersheim zu Gast ist das Vocal-Ensemble anlässlich des mu:v-Camps der Jeunesses Musicales Deutschland. Der Funken sprühende Erfolg, den dieses Sommercamp mit rund 100 Teilnehmerinnen aus dem Taubertal und ganz Deutschland alle zwei Jahre verzeichnet, ist einem bunt gemixten Kurs- und Workshopprogramm zu danken.