Weikersheim.Der Kleintierzuchtverein Z 6 Weikersheim hat kürzlich seine alljährliche Lokalschau abgehalten.

Die Züchter präsentierten in der herbstlich geschmückten Ausstellungshalle gute Zuchtergebnisse. Rund 140 Geflügel und Kaninchen wurden den Preisrichtern Tina Mohr, Friedhelm Schweikert und Hermann Lenz von den Züchtern vorgestellt. Folgende Züchter wurden Vereinsmeister: Kaninchen: Wilfried Gögelein mit Wiener weiß, 387,5 Punkte. – Tauben: Wilfried Gögelein mit Altdeutschen Mövchen blau, 379 Punkte. – Zwerghühner: Wilfried Gögelein mit Zwerg Orpington schwarz, 383 Punkte. – Wassergeflügel: Timo Englert mit Smaragdenten, 385 Punkte. – Große Hühner: Timo Englert mit New Hamsphire, 380 Punkte. Landesverbandsehrenpreise urden ausgegeben an Wilfried Gögelein (2 x), Timo Englert und Albrecht Reuß. Wilfried Gögelein erreichte mit seinen weißen Wienern 97,5 Punkte. Gleichzeitig stellte er das beste Tier der Schau und erhielt dafür einen Pokal, der von der Herbsthäuser Brauerei gestiftet wurde.

