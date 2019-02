Handyblick als Unfallgrund?

Weikersheim.Ablenkung durch ein Handy war am Mittwoch vermutlich die Ursache für einen Unfall in der Würzburger Straße in Weikersheim.

Ein 21-Jähriger war gegen 17.20 Uhr Richtung Nassau unterwegs. Da er offenbar auf ein Handy schaute, das sich in einer Halterung am Lüftungsgitter befand, übersah er einen geparkten Pkw. Sein Ford fuhr gegen den Audi und schob diesen auf eine Holzverschalung an einem Gebäude. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

Bei dem Unfall zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu. Während der Unfallaufnahme nahm die Polizei Alkoholgeruch in der Atemluft des 21-Jährigen wahr. Ein Alkoholtest, ergab einen Wert von 0,46 Promille. Der Mann gab im Krankenhaus eine Blutprobe ab. pol

