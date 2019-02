Hanni und Frosch freuen sich mit

Weikersheim.Für den guten Zweck wurde er einst ins Leben gerufen, inzwischen blickt er auf eine lange Tradition zurück: der Weihnachtsbasar der Weikersheimer Schulen fand im Jahr 2018 bereits zum 28. Mal in der Adventszeit statt.

Das Ergebnis zauberte in diesem Jahr gleich doppelt ein Lachen auf die Kindergesichter: zum einen den Schulkindern, die mit viel Herzblut für den Markt gebastelt, gemalt, gesägt, geschmückt und gebacken haben; zum anderen den jungen Patienten des Caritas-Krankenhauses. Exakt 994,37 Euro spendeten die Weikersheimer Schulen für den Einsatz der Klinikclowns Hanni und Frosch in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. Bereits zum dritten Mal wurde die Kinderklinik des Caritas-Krankenhauses jetzt für den Einsatz der Klinik-Clowns Hanni und Frosch mit einer Spende der Weikersheimer Schulen bedacht.

Bei der Spendenübergabe im Caritas-Krankenhaus bedankten sich Hanni und Frosch persönlich bei den sechs Schülern, die gemeinsam mit Gudrun Wolf, Konrektorin der Gemeinschaftsschule Weikersheim, den Scheck im Caritas-Krankenhaus überreichten.

„Einige der Kinder kennen die Klinik-Clowns bereits von Besuchen hier in der Kinderklinik. Hanni und Frosch leisten hier eine tolle Arbeit“, sagte Gudrun Wolf. Dass die Klinik-Clowns wertvolle Arbeit leisten, bestätigte auch der Oberarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Dr. Christian Willaschek bei der Spendenübergabe: „Die Klinik-Clowns tun allen gut – unseren kleinen Patienten, deren Angehörigen aber auch uns Mitarbeitern. Deshalb ein großes Dankeschön an alle Weikersheimer Schüler für den tollen Einsatz. Danke auch für die Idee, den Erlös für den Einsatz der Klinikclowns bei uns zu spenden“, sagte Willaschek. Am Weihnachtsbasar der Weikersheimer Schulen hatten sich die Klassen 4, 7 und 8 der Gemeinschaftsschule, die Förderschule und die sechsten Klassen des Gymnasiums Weikersheim beteiligt.

Von insgesamt 1988,74 Euro spendeten die Schulen die zweite Hälfte des Erlöses an die Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder Würzburg. ckbm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.02.2019