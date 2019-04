Harald Metzler ist der einzige seiner Art

Die längste Zeit seines Lebens hat Harald Metzler nicht einmal über eine eigene Familie nachgedacht. Heute ist das Lachen von Kindern an allen Ecken und Enden seines Hauses zu hören.

Weikersheim. Die Berufsbezeichnung „Tagesmutter“ ist so ein feststehender Begriff, dass das Wort „Tagesvater“ zunächst befremdlich erscheint. Tatsächlich gibt es einen solchen nur ein einziges Mal – im ganzen Main-Tauber-Kreis! Unsere Zeitung traf sich mit dem Unikat und erhielt einen Einblick in seinen Berufsalltag.

Es ist 7 Uhr. Langsam trudeln die ersten Eltern mit ihren Kindern ein. Nach und nach werden sie begrüßt und in Empfang genommen. Solange sich das Haus noch mit den insgesamt sieben Zwergen füllt, geht es ins Spielzimmer.

Dort stürzen sich die kleinen Racker am liebsten erst einmal ins bunte Bällebad. Die Ruhigeren nehmen aber auch gerne am Tisch zum Puzzeln Platz oder stecken die hölzernen Gleise der „Brio“-Bahn zusammen.

Einsatz verpasst!

Dann, um 9 Uhr, rufen die Trommeln zum Morgenkreis. Jedes Kind wird noch einmal persönlich und namentlich in einem Lied begrüßt. Anschließend wird getanzt. „Dabei ist der absolute Favorit ’Unser kleiner Bär im Zoo’“, lächelt Tagesvater Harald Metzler. Erst legen sich alle Sprösslinge hin und schlafen. Auf einmal springen sie auf und stampfen. Im einen Moment liegen sie wieder alle still da. Im Nächsten springen sie tanzend herum.

Außer der Betreuer. Der verpasst seinen Einsatz – absichtlich. Leo trommelt ihm auf dem Rücken herum: „Aufstehen!“ Die Ungeduld hat ihren Grund: Heute ist ein besonderer Tag. Denn nicht an jedem dürfen die Kids in den häuslichen Turnraum.

Wenn man das alles so beobachtet, käme man nie auf die Idee, dass der 49-Jährige die längste Zeit seines Lebens keinen Gedanken an eigene Kinder verschwendet hat. Ganz zu schweigen davon, die Betreuung anderer Sprösslinge zu übernehmen. „Es fehlte die richtige Partnerin“, erzählt er. Denn als er seine Frau Habibatou kennenlernte, habe sich das mit der Familienplanung „ganz schnell geändert“. Über sie ist der ehemalige Maschinenbautechniker auch zu seiner neuen Berufung gekommen.

Seinen technischen Beruf hat Harald Metzler damals bereits an den Nagel gehängt und seinen Lebensunterhalt mit seiner Leidenschaft – der Musik – verdient. Habibatou war zu diesem Zeitpunkt schon als Tagesmutter aktiv, das Haus zur entsprechenden Kindertagesstätte umfunktioniert. „Als meine Frau anfing, war ich von Anfang an mitinvolviert“, erinnert er sich. „Das Ganze fand ja immerhin in meinen vier Wänden statt, da kommt man nicht drum herum“, lacht er. Automatisch habe er verschiedene Aufgaben übernommen. Der Schritt zur Berufsentscheidung sei somit klein gewesen.

Der Schritt, tatsächlich Tagesvater zu werden, jedoch größer: „Die Ausbildung besteht aus vier Bausteinen beziehungsweise Blockseminaren mit 160 – bald 300 – Unterrichtsstunden“, erklärt Judit Menz vom Tageselternverein Main-Tauber-Kreis. Wobei man nach dem ersten Kurs schon fast loslegen könne.

Fast: Vorher nehme man die pädagogischen und fachlichen Fähigkeiten noch einmal unter die Lupe. Außerdem die Lage vorort überprüft: „Zum Beispiel, ob genug Platz da ist. Es wird auch ein polizeiliches Führungszeugnis vom Betreuer und seinem Partner eingeholt. Und ein gesundheitliches Attest.“ All die Hürden habe Metzler mit Bravour genommen. „Und auch heute ist es noch eine Freude, das regelmäßige Feedback der Eltern zu lesen“, freut sich Menz vom Tageselternverein. Trotzdem sei das Konzept „Tagesvater“ noch immer nicht bei allen Eltern angekommen: „Vor allem am Anfang waren viele verdutzt.“ Und Menz lacht: „Wir haben ja selbst noch Probleme, ’genderfreundliche’ Dokumente zu verfassen.“

Gerade in einer Zeit, in der Kinder – wenn überhaupt – erst in der Grundschule mit männlichen Erziehern in Kontakt kommen, sei so etwas wie ein Tagesvater wichtig: „Oft fehlen die positiven, männlichen Vorbilder. Auch die Dinge aus der entsprechenden Sichtweise zu sehen, ist oft sehr nützlich, weil man ein ganz anderes Verständnis hat.“ Als Sachen, die ein Mann womöglich typischerweise eher mitbringt, nennt Metzler das Handwerk.

„Auch bei den Kursen hat man ganz stark von der männlichen Verstärkung profitiert“, hat Judit Menz beobachtet. Doch ebenso, welche möglichen Konfliktfelder dem Tagesvater bevorstehen könnten: „Als es wir in den Kurs ’Sexuelle Gewalt’ besucht haben, hatte ich schon das Gefühl, dass ich als Mann in den Vordergrund gerückt wurde.“

Von Gewalt ist im Hause Metzler nun wirklich keine Spur. Sowohl er, als auch Ehefrau Habibatou kümmern sich liebevoll und gewissenhaft. Und – nicht zu vergessen – mit einer Eselsgeduld.

Info: Weitere Informationen zum Angebot der Tageskinderpflege im Internet unter www.tev-main-tauber.de/wphome/

