Harald Stuka im Service weltweit unterwegs

Weikersheim.Es hat mittlerweile Tradition bei der „Data Modul“ Weikersheim GmbH: Alljährlich würdigt der Displayspezialist seine langjährigen Mitarbeiter für ihre Betriebszugehörigkeit. So konnte die Geschäftsführung 30 Mitarbeitern ihre Anerkennung aussprechen.

Geschäftsführer Michael Scheuenstuhl und Forschungs- und Entwicklungsleiter Patrick von Unold würdigten jeden Einzelnen und seinen engagierten Einsatz für das Unternehmen.

Michael Scheuenstuhl: „Der Erfolg der Data Modul basiert zu einem großen Teil auf den Leistungen und Erfahrungen der Mitarbeiter, die ein unschätzbares Gut für jedes Unternehmen bedeuten. “

Eine besondere Ehrung erfuhr Harald Stuka für 45 Jahre Betriebszugehörigkeit. Nach seiner erfolgreichen Ausbildung zum Informationselektroniker war Stuka zunächst als Facharbeiter in der Fertigung tätig, bevor er 1989 in den Kundendienst wechselte. Dort übernahm er weltweite Serviceeinsätze, u.a. in Rio de Janeiro, Kuwait und Kapstadt.

Zehn Jahre im Betrieb sind Carina Scheu und Ralph Spenkuch. Weitere 27 Mitarbeiter aus allen Bereichen des Unternehmens blicken aus fünf Jahre Betriebszugehörigkeit zurück. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.01.2019