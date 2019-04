Heinz Endres zum Ehrenmitglied ernannt

Laudenbach.Etwas mehr Mitglieder als im letzten Jahr durfte die Vorsitzende Birgit Jung zur Hauptversammlung in der AMC-Halle begrüßen. Nach den einleitenden Worten gedachten die Gäste mit einer Gedenkminute der verstorbenen Vereinsmitglieder.

In ihrem Rechenschaftsbericht bezeichnete die Vorsitzende das vergangene Jahr als „normales, aber arbeitsreiches Vereinsjahr“ des AMC Laudenbach. Sie sprach von gut besuchten und erfolgreichen Faschingsveranstaltungen in Laudenbach und auch wieder in Elpersheim. Die von der Wanderabteilung Ende Mai 2018 durchgeführten IVV-Volkswandertage erfreuten sich laut ihrer Aussage wieder zahlreicher Besucher, spürten aber die Konkurrenz gleichzeitig stattfindender Wanderveranstaltungen in der Region.

Herbstessen beliebt

Das traditionelle Herbstessen findet hingegen von Jahr zu Jahr bei Mitgliedern und der Bevölkerung immer besseren Anklang. Weitere Informationen über die Vorstandsarbeit und rund um das Vereinsgeschehen, wie zum Beispiel den in 2018 durchgeführten Vereinsausflug und die rund um die Vereinshalle durchgeführten Arbeiten, rundeten den Bericht ab. Kassiererin Christine Zenkert berichtete über die weiterhin erfreuliche Kassenlage. Über die Kassenprüfung durch Josef Vorholzer und Arnulf Germann wurde von Josef Vorholzer berichtet.

Solide Kassenlage

Er beantragte die Entlastung der Kassiererin, die gewährt wurde. Auch im Wirtschaftsjahr 2018 schlug sich die gute Arbeit des Vorstands in einer soliden Kassenlage nieder. Dabei dankte die Vorsitzende zum wiederholten Mal für den engagierten Einsatz von Hiltrud und Adolf Heinzmann beim Betrieb der AMC-Halle. Aber auch bei allen anderen Helfern, deren Einsatzbereitschaft den Veranstaltungsbetrieb in der Vereinshalle und die zahlreichen Veranstaltungen erst ermöglicht, bedankte sich die Vorsitzende ausdrücklich. Besonderer Dank gebührte auch Peter Mayser und Marion Hartsch, die als langjähriger stellvertretender Kassierer bzw. Beisitzerin aus dem Vorstand ausschieden.

Jugendleiterin Silja Wittnebel berichtete auch im Namen von Anika Strauß über das vielseitige Veranstaltungsprogramm der AMC-Jugend. Diese nicht zu unterschätzende Tätigkeit in der Jugendarbeit des AMC Laudenbach wurde mit viel Applaus der Mitglieder belohnt. Doch stehen die engagierten Jugendleiterinnen künftig aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Verfügung. Erfreulicher Weise wurden mit Sarah Rüttler und Pia Petersam bereits zwei Nachfolgerinnen gefunden. Beim Punkt Aussprache wurden Fragen zum Spendenaufkommen und zur Hallenbelegung umfassend geklärt.

Lobende Worte

Ortsvorsteher Martin Rüttler fand in seinem Grußwort lobende Worte für die Vereinsarbeit, bestätigte den hohen Stellenwert des AMC in der Festkultur des Ortsteiles und brachte seine Hoffnung auf weiterhin gute Zusammenarbeit zum Ausdruck. Die Vorsitzende bedankte sich ihrerseits für die problemlose Zusammenarbeit mit der Ortsverwaltung und die kurzen Kommunikationswege.

Wolfgang Albert leitete anschließend die Wahlen. Erfreulicherweise wurde nach vielen Jahren der vakante Posten des zweiten Vorsitzenden durch Jürgen Sackmann wieder besetzt. Julia Mayser folgt Peter Mayser im Amt des stellvertretenden Kassiers. Die Wanderwartin Klara Rumm wurde in ihrem Amt bestätigt.

Als Beisitzer wurden für die kommenden zwei Jahre Veronika Dauberschmidt, Jan Breidenbach, Adolf Heinzmann, Andreas Lausecker, Friedhelm (Freddy) Bruder gewählt. Doch wurde wiederum der Posten des stellvertretenden Schriftführers nicht besetzt. Josef Vorholzer und Jan Wittnebel wurden durch die Mitglieder als Kassenprüfer benannt. Dann standen noch Ehrungen auf dem Programm. Eine besondere Auszeichnung wurde Heinz Endres zu teil. Unter großem Applaus wurde er in den Kreis der Ehrenmitglieder des AMC Laudenbach aufgenommen. Damit wurden seine langjährigen Verdienste um den Verein gewürdigt.

Unterstützung erhofft

Zum Abschluss informierte Birgit Jung noch über geplante Aktivitäten in den kommenden Monaten und beendete die Versammlung mit der Bitte, auch in Zukunft auf die Unterstützung der Mitglieder bei den Veranstaltungen zählen zu dürfen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.04.2019