Weikersheim.Von Juli bis September beteiligen sich 92 Bibliotheken im Regierungsbezirk Stuttgart an der Sommerleseaktion „Heiß auf Lesen“. Auch die Stadtbücherei Weikersheim ist dieses Jahr vom 26. Juli bis 13. September wieder mit dabei.

Mit einem kostenlosen Logbuch, das in der Stadtbücherei Weikersheim ausgegeben wird, können Schülerinnen und Schüler der Klassen eins bis sieben alle Bücher ausleihen, die mit dem Heiß-auf-Lesen--Logo gekennzeichnet sind.

Nachdem ein Buch gelesen und in der Stadtbücherei abgegeben wurde, gibt es einen Stempel in das Logbuch. Anschließend wird ein Losabschnitt ausgefüllt, ausgeschnitten und in die Lostrommel geworfen. Wer mindestens drei Bücher liest, erhält bei der Abschlussparty Ende September ein Geschenk und eine Urkunde. Als Hauptpreis zu gewinnen gibt es eine Familienkarte für den Freizeitpark Tripsdrill.

„Heiß auf Lesen“ wird von der Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen beim Regierungspräsidium Stuttgart koordiniert. Ziel dieses Angebots in den Sommerferien ist, dass Kinder und Jugendliche mit Freude lesen und darüber erzählen und dass so ihre Lese- und Sprachfähigkeit spielerisch gefördert wird.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 10.07.2019