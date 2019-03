Heribert Würl zum Ehrenmitglied ernannt

Weikersheim.Zu einer außergewöhnlichen Feierstunde trafen sich kürzlich Vorstand und langjährige Weggefährten im Weikersheimer Pflegeheim Lene-Hofmann-Haus. Galt es doch, einem verdienten Mit-glied der Fußball-Abteilung im TSV Weikersheim die gebührende Ehre zu erweisen: Heribert Würl wurde anlässlich seines 69. Geburtstags zum Ehrenmitglied ernannt.

Ehrungen solcher Art werden üblicherweise im Rahmen von Hauptversammlungen verliehen. Aufgrund der eingeschränkten Mobilität des Geehrten – Würl ist auf den Rollstuhl angewiesen – beschloss der Vereinsvorstand, die Ehrung im Rahmen einer Feierstunde dort vorzunehmen, wo Würl seit etlichen Jahren lebt: So trafen sich Vereinsvorstand, Geschäftsführung und langjährige Weggefährten im Lene-Hofmann-Haus, wo Dirk Schlenker, Fußball-Abteilungsleiter und 2. Vorsitzender des TSV-Hauptvereins, die Würdigung vornahm.

Heribert Würl ist 1970 in die Fußball-Abteilung eingetreten, also seit fast 50 Jahren treues TSV-Mitglied. Er engagierte sich im Jugendbereich, vor allem als Fahrer und Begleiter zu Auswärtsspielen, Pokalspielen und Turnieren. Er kümmerte sich um alle Belange auf dem Sportgelände, mähte nach Feierabend die Plätze und hielt alle Gerätschaften in Ordnung. Oft schon morgens um 5 Uhr, also vor Arbeitsbeginn, war er auf dem Sportplatz, um die Rasensprenger umzustellen. Damals, so Schlenker, „war die Sportanlage sauber und gepflegt, der Rasen stand in einem saftigen Grün hervorragend da“.

Unter seiner Regie wurde anfangs der achtziger Jahre „seine HWG“ – die Heribert-Würl-Gedächtnishütte – gebaut. Der Anbau an die damalige Stadthalle diente viele Jahre als Ort für Spielerversammlungen und Besprechungen. Hier wurde manches Fest gefeiert, was den Zusammenhalt der Spieler festigte. Auch beim Sportheimbau 1988 leistete Würl unzählige ehrenamtliche Stunden für den Verein. Diese Leistungen wurden vom TSV bisher mit den Ehrennadeln in Bronze, Silber und Gold sowie den Treuenadeln in Bronze und Silber gewürdigt. Die nächste Stufe der Ehrungen erfolgte nun mit der Ehrenmitgliedschaft. wrf

