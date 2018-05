Hervorragende Lehrer treffen auf hoch motivierte Laien

Anzeige

Musikfreunde können in einer Abschluss-Matinee der Teilnehmer hören, was die Ensembles in ihrem Kurs erarbeitet haben. Das Konzert findet am Samstag, 26. Mai, um 10.30 Uhr statt, ebenfalls im Gärtnerhaus (jeweils freier Eintritt). jmd

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.05.2018