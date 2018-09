Heute lange Nacht der Sterne

Die Weitergabe von Wissen über das Weltall und die Schönheit des Himmels hat sich die Astronomische Vereinigung Weikersheim seit über vierzig Jahren zur Aufgabe gemacht.

Weikersheim. Bei zahllosen Veranstaltungen und Sternführungen engagiert sich der ehrenamtlich tätige Verein, um mit dem Klischee aufzuräumen, der Sternhimmel bestünde nur aus langweiligen Punkten. Am heutigen Samstag, 22. September gibt es einen Tag der offenen Sternwarte, der fünfte Weikersheimer Astronomietag unter dem Motto „Sterne und Planeten“.

Ganz egal ob Planeten innerhalb unseres Sonnensystems, also quasi vor unserer Haustüre, oder ferne Galaxien in Millionen Lichtjahren Entfernung, der Blick durch ein Teleskop der Weikersheimer Sternwarte ist immer ein faszinierendes Erlebnis. Mehrere Teleskope verschiedener Bauarten und ein Großfernglas kommen unter dem Sternenhimmel Weikersheims zum Einsatz. Dabei stehen die Beobachtungen mit dem neu angeschafften Teleskop im Mittelpunkt.

Neben regelmäßig stattfindenden Sternführungen bietet die Astronomische Vereinigung Weikersheim nun bereits zum fünften Mal den Weikersheimer Astronomietag unter dem Motto „WhAt’s uP“ (Weikersheimer Astronomietag, Sterne und Planeten) an.

Die Sternwarte auf dem Karlsberg öffnet am heutigen Samstag, 22. September ab 16 Uhr bei jeder Wetterlage ihre Pforten für interessierte Besucher jeden Alters.

Bereits bei Tageslicht können irdische Objekte durch Großferngläser beobachtet werden. Sollte die Sonne scheinen, so werden spezielle Teleskope auf unser Tagesgestirn gerichtet werden, welche unter Umständen gewaltige Explosionen und Ausbrüche oder Flecken zeigen wird. Bilder- und Filmvorführungen geben einen Eindruck davon, welche Bildergebnisse des gestirnten Himmels in Weikersheim gewonnen werden können. Die jüngsten Sternwartenbesucher können sich bei einem Workshop ihre eigene Sternenkarte basteln. Virtuelle Raumflügen runden das Angebot ab und machen den „WhAt’S uP“ zu einem Erlebnis für Jung und Alt.

Nach Einbruch der Dunkelheit und wolkenlosem Himmel steht einer langen Nacht der Sterne und Planeten nichts mehr im Wege. Teleskope und Ferngläser werden in den Himmel gerichtet.

Das Kennenlernen der sichtbaren Sternbilder lässt den Betrachter sich besser am Himmel zurechtfinden. Der fast volle Mond erhellt den Nachthimmel sehr stark, so dass der Fokus der Beobachtungen auf den Planeten unseres Sonnensystems liegen wird. Egal ob mit oder ohne optische Hilfsmittel, am Firmament gibt es viel zu entdecken. Der Besuch der Weikersheimer Sternwarte ist der erste Schritt hierzu.

Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Die Sternführungen der Astronomischen Vereinigung Weikersheim werden kostenlos angeboten, so ist auch der Eintritt zum „WhAt’S uP“ frei. Besucher sollten an warme Kleidung denken.

Die Sternwarte ist unter 07934 / 1365 telefonisch erreichbar. Weitere Informationen zum Verein und zur Sternwarte können unter www.sternwarte-weikersheim.de erfahren werden.

