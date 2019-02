Heute Umzugsbesprechung

Laudenbach.Der Laudenbacher Fasching startet am kommenden Wochenende in die närrische Phase.

Mit der ersten Prunksitzung am Samstag, 16. Februar, um 19.31 Uhr und dem Kinderfasching am Sonntag, 17. Februar, um 14.01 Uhr macht der AMC Club den Anfang.

Weitere Highlights stehen mit dem TSV-Fasching am Samstag, 23. Februar, um 19.31 Uhr und mit dem Fasching der Kirchengemeinde am Freitag, 1. März, auf dem Programm. Am Sonntag, 3. März, ab 14 Uhr findet der Fastnachtsumzug statt. Zu einer weiteren gemeinsamen Umzugsbesprechung treffen sich alle Helfer sowie interessierte Teilnehmergruppen und die es noch werden wollen, am heutigen Mittwoch um 19.30 Uhr im TSV Vereinsheim am Sportgelände.

Wer Informationen benötigt oder sich noch anmelden möchte, kann dies bis 14. Februar bei der Ortsverwaltung Laudenbach, Telefon 07934/ 8356 oder der E-Mail Adresse ov-laudenbach@gmx.de tun.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 13.02.2019