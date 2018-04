Hiltrud Heinzmann geehrt

Anzeige

Laudenbach.Zur Hauptversammlung des Automobilclubs-Laudenbach (AMC) in der AMC-Halle kamen nur wenige Mitglieder. Die Vorsitzende Birgit Jung bezeichnete in ihrem Rechenschaftsbericht das vergangene Jahr als „normales Vereinsjahr“. Sie konnte von gut besuchten und erfolgreichen Faschingsveranstaltungen in Laudenbach und (2018 erstmalig) in Elpersheim berichten.

Die von der Wanderabteilung Ende Mai durchgeführten IVV-Volkswandertage erfreuten sich laut ihrer Aussage zwar wieder zahlreicher Besucher, ließen aber das allgemein nachlassende Interesse für Volkswandertage erkennen. Das traditionelle Herbstessen finde hingegen immer besseren Anklang.

Gute Kassenlage

Kassiererin Christine Zenkert berichtete über die gute Kassenlage. Josef Vorholzer berichtete über die Kassenprüfung durch ihn und Arnulf Germann. Er beantragte die Entlastung der Kassiererin, die auch gewährt wurde. Die gute Arbeit des Vorstands schlug sich in einem erfolgreichen Wirtschaftsjahr nieder, wobei die Vorsitzende klar machte, dass dies wiederum nur durch den engagierten Einsatz von Hiltrud und Adolf Heinzmann beim Betrieb der AMC-Halle ermöglicht wurde. Jugendleiterin Silja Wittnebel berichtete über das vielseitige Veranstaltungsprogramm der AMC-Jugend. Dieser engagierte Beitrag zur Jugendarbeit des AMC-Laudenbach wurde mit Applaus der Mitglieder belohnt.