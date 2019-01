Hörenswertes plus Trompete und Klavier

Weikersheim.Unter dem Gedanken „Singet dem Herrn…“ findet am Sonntag, 3. Februar um 17 Uhr ein Kirchenkonzert statt, das der katholische Kirchenchor „Zum kostbaren Blut“ in Weikersheim ausrichten wird. Der Anlass ist nicht geringer als über 40 Jahre Chorgemeinschaft einer in dieser Zeit recht bewegten Singgruppe, die regelmäßig, nicht nur zu den Hauptfesten des liturgischen Kirchenjahres, seinen Beitrag leistet, sondern auch zu vielen anderen Gelegenheiten von der Empore herab Werke der gängigen Kirchenmusik interpretiert.

„Singt dem Herrn ein neues Lied“ will dabei nicht heißen, dass der Liedschatz größtenteils aus der neuen Moderne geschöpft wird, sondern, dass der Chor seinem Können entsprechend zu den traditionell in der Messliturgie verankerten Sätzen greift, um dem Proprium der Messe entsprechend ein musikalisches Gewicht zu geben.

Nach über 40 Jahren hat sich ein sängerischer Kern erhalten, der all die Jahre neben so vielen Zu- und Abgängen (man zählte schon über 30 Sänger) dem Chor treu geblieben ist. Mit Freude und Engagement wird man jetzt ein hörenswertes Konzert zur Aufführung bringen, das dem Anspruch der Chorgemeinschaft gerecht wird. Einige Sänger aus Wachbach werden dabei den Kirchenchor Weikersheim unterstützen und voller gestalten. Zwischeneinlagen werden das Konzert auflockern und interessant erlebbar machen. Neben einer Trompete (gespielt von Konrad Bauer), die Sätze von T. Albinoni mit dem Klavier zusammen vorträgt, wird ein Klavierwerk von F. Liszt gespielt werden (am Klavier Hans-Peter Gierling), sodass am Ende ein rundes, anspruchsvolles Konzert entsteht. pm

