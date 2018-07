Hof 8 unter den Geehrten

Anzeige

Die Hugo-Häring-Landespreise werden am 23. November unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsident Kretschmann in der „Aula am Bildungscampus“ in Heilbronn verliehen.

Unter den Ausgezeichneten ist auch Hof 8 – Umnutzung der ehemals landwirtschaftlichen Hofanlage in Schäftersheim von Professor Dr. Martina Klärle und Andreas Fischer-Klärle. pm

