Hoher Schaden durch Einbruch

Weikersheim.Bei einem Einbruch in einen Zweiradcenter in der Schäftersheimer Straße in Weikersheim wurden zwischen Freitag und Montag zwei Rennräder der Marke Cube in matt-grau und matt-schwarz gestohlen. Am Gebäude entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Unbekannten versuchten zunächst eine Tür zum Ausstellungsraum aufzudrücken, was jedoch misslang. Anschließend gelangten sie über ein Fenster an der Nordseite des Gebäudes in den Werkstattraum und gingen von dort in den Ausstellungsraum. Zeugen, die zwischen Freitag und Montag im Bereich der Örtlichkeit in der Schäftersheimer Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sollten sich beim Polizeiposten in Weikersheim, Telefon 07934 / 99470, melden. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.01.2019