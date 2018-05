Homosexualität und die Bibel

Anzeige

Weikersheim.Über das aktuelle Thema „Homosexualität und Bibel“ spricht der Theologieprofessor Siegfried Zimmer am Mittwoch, 2. Mai, 20 Uhr, im evangelischen Gemeindehaus Weikersheim. Veranstalter ist der evangelische Kirchenbezirk Weikersheim, der mit diesem Vortrag sachkundige Information für Jedermann bieten möchte.

Der Referent war bis zu seiner Emeritierung Professor für Evangelische Theologie und Religionspädagogik an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg und greift immer wieder umstrittene Themen auf. In seinem Vortrag wird er allgemeinverständlich darlegen, welch geringe Beachtung das Thema Homosexualität in der Bibel findet und wie die wenigen Stellen häufig auch noch falsch interpretiert werden. Die Diskriminierung von Homosexualität sei eines Christen unwürdig, so der Referent.