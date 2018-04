Änderungen in St. Martin

Igersheim.Ohne Gegenstimme verabschiedete der Igersheimer Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag im Rathaus die Fortschreibung der Bedarfsplanung für die Kindertagesstätten. Demzufolge soll im Kindergarten St. Martin die altersgemischte Gruppe von ein bis sechs Jahren in eine Ganztages-Krippengruppe und die VÖ-Gruppe (verlängerte Öffnungszeiten von 7.30 bis 13.30 Uhr) in eine Ganztagsgruppe,

...

Sie sehen 13% der insgesamt 3041 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.01.2015