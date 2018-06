Gute Laune trotz Schneetreibens

Auch die Boxberger Bocknarren hatten sich nach Igersheim aufgemacht, um mit der Kalrobenschar Fastnacht zu feiern. © Sascha Bickel

Igersheim."Wir machen weiter und lassen uns die Laune nicht verderben, Wetter hin oder her", so oder so ähnlich äußerten sich die Verantwortlichen der Igersheimer Fastnachtsgesellschaft gegenüber den FN am Rande des vierten Nachtumzugs der "Kalrobia". Fast 300 Narren zogen am Samstagabend bei Schneetreiben, das erst kurz zuvor eingesetzt hatte, wieder durch die Straßen, ehe es zur großen Fete in die

...

Sie sehen 17% der insgesamt 2405 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.01.2015