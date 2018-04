Mehr Transparenz und Bürgernähe gewünscht

Weikersheim.Der Fraktionssprecher der CDU, Helmut Paul, zeigt sich zufrieden mit dem Wahlausgang. Er sei froh, dass die CDU von Anfang an fest zu Klaus Kornberger stand. Was den siebenwöchigen Wahlkampf anbelangt, für den die Zulassung der Kandidaturen durch den Wahlausschuss bereits am 14. Oktober das Startsignal gegeben hatte, sei es "das Wichtigste, dass es endlich vorbei ist," so Paul. "Die Leute

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3720 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 03.12.2013