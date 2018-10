Nähe zu Menschen ist ihm wichtig

Pastor Matthias Brandtner packt: In seine zehnjährige Amtszeit in Weikersheim fällt der Neubau des Gemeindehauses am Bahnhof. Jetzt will er die Flügel ausbreiten, sich über die Stuttgarter Zentrale der Volksmission der Weltmission widmen. Parallel sorgt er beim Aufbau der Gemeindearbeit in Nördlingen auch weiter für Erdung.

© Inge Braune