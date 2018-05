Rückblick und Vorschau

Anzeige

Weikersheim.Die Jahreshauptversammlung der Ortsgruppe Weikersheim im Schwäbischen Albverein, findet am Montag, 26. Januar, um 20 Uhr im Sängerkeller statt. Auf der Tagesordnung stehen Berichte des Vorsitzenden, der Fachwarte, des Kassiers, Schriftführers und der Rechnungsprüfer und deren Entlastung. Einige Mitglieder werden für 25 und 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Eine Vorschau auf das aktuelle Wanderjahr, besonders die Gauveranstaltung "Wandern und Schauen in den Ortsgruppen", welche am Sonntag, 3. Mai, in Weikersheim stattfindet, bildet den Abschluss der Tagesordnungspunkte.