Solisten für "Die Hochzeit des Figaro" ausgewählt

Sie galt es zu überzeugen - die freundlich strengen Juroren der Jungen Oper Schloss Weikersheim. © K. Börngen

Weikersheim.Für 20 junge Sänger geht ein Traum in Erfüllung. Sie erhalten einen Platz im Internationalen Opernkurs der Jeunesses Musicales Deutschland, ein Sprungbrett für ihre Karriere. Im finalen Auswahlvorsingen, das diese Woche in der Musikakademie Schloss Weikersheim stattfand, hat die Fachjury entschieden, wer für eine der Rollen in W.A. Mozarts "Die Hochzeit des Figaro" besetzt wird.

Der

...

Sie sehen 13% der insgesamt 3006 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.01.2015