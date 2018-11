Teilzeitstelle ermöglicht echte Teilhabe

Dass sie am liebsten mit Kindern arbeitet, war für Johanna Beck (links) schon lange klar. In der Weikersheimer Kita "Schatzinsel" geht ihr Berufstraum in Erfüllung. "Für das Team ist Johanna eine große Hilfe", bestätigt die Kita-Leiterin Kerstin Müller (Mitte). Bürgermeister Klaus Kornberger besuchte die neue Mitarbeiterin am eigens geschaffenen Inklusionsarbeitsplatz.

