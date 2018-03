Anzeige

Igersheim.Eine 19-jährige Polo-Fahrerin war am Sonntag, kurz nach 18 Uhr auf der Bundesstraße 19 in Richtung Igersheim unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie kurz nach der bayerischen Landesgrenze von der Fahrbahn ab und geriet mit ihrem Wagen ins Schleudern. Die junge Fahrerin kam unverletzt davon, an ihrem Kleinwagen entstand ein Schaden von rund 1500 Euro.