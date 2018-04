Im April den Himmel beobachten

Anzeige

Weikersheim.Die Sternwarte in Weikersheim ist an allen Aprilwochenenden geöffnet und bietet die Möglichkeit von Himmelsbeobachtungen.

Im Zuge der Beobachtungswochenenden bietet die Astronomische Vereinigung Weikersheim interessierten Bürgern verstärkt die Möglichkeit zur Himmelsbeobachtung an.

An jedem Freitag- und Samstagabend im April können Interessierte ab 20 Uhr die Sternwarte auf dem Karlsberg in Weikersheim aufsuchen. So öffnet die Sternwarte auch an diesem Wochenende ihre Pforten für Besucher, sollte es das Wetter erlauben.