Laudenbach.Die sehr alte Tradition des Kreuzweges stammt aus Jerusalem. Sie ist keine Erfindung professioneller Theologen, sondern im besten Sinne ein religiöser Volksbrauch. In Laudenbach findet am 30. März ein Kreuzweg zur Bergkirche statt.

In Jerusalem lag es nahe, an die Leidensgeschichte Jesu zu erinnern, indem man den Weg vom Ölberg nach Golgatha (die so genannte „via dolorosa“) einfach nachvollzog. In der Kreuzfahrerzeit brachte der Strom zahlreicher Pilger die Tradition des Kreuzwegs ins Abendland hinüber, wo sich diese Meditationsform in verschiedenen Wellen und mit vielerlei Ausprägungen fast überall ausbreitete. Erst als sich die Kreuzwegandacht von der Jerusalemer Ortstradition löste, entwickelte sich die künstlerisch bildhafte Darstellung der einzelnen Szenen. Die Betrachtung der einzelnen Kreuzwegstationen bot Möglichkeiten der persönlichen Meditation, wurde aber auch gemeinsam begangen mit Gebet und Gesang.

Seit langer Zeit führen die 255 Stufen der sogenannten Bergstaffel hinauf zur Laudenbacher Bergkirche, vorbei an den 14 Kreuzwegstationen. Am Karfreitag-Vormittag, 30. März, lädt das Wallfahrtspfarramt Laudenbach zum Beten und Mitgehen des Kreuzwegs ein. Der Beginn um 10 Uhr ist gleich nach dem Bahndurchlass in Laudenbach bei der ersten Kreuzwegstation. Zum Abschluss geht es hinein in die Bergkirche unter das Wallfahrtsbild der Schmerzensmutter. Die Teilnehmer sollen das Gotteslobbuch mitbringen. Parkmöglichkeiten sind beim Sportplatz in ausreichender Zahl vorhanden. Bei eindeutig schlechter Witterung wird der Kreuzweg in der Laudenbacher Pfarrkirche Sankt Margareta gebetet. bk