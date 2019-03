Imagebroschüre kommt sehr gut an und bietet Mitgliedern eine Darstellungs-Plattform

Weikersheim.2018 fand die Hauptversammlung wieder bei einem Mitgliedsbetrieb – Data Modul – des Handels- und Gewerbeverein (HGV) statt. Geschäftsführer Michael Scheuenstuhl vermittelte einen umfassenden Eindruck davon, wo die Kernkompetenzen des Unternehmens liegen und wie erfolgreich und gesund es auf dem Markt ist.

Vorsitzende Eva-Maria Harré-Molineux und Thomas Hertlein ließen 2018 Revue passieren und berichteten über die Aktivitäten des HGV. Die traditionellen Veranstaltungen wie „Feierabend“, Weihnachtsmarkt und Ausbildungsbörse waren große Aufgaben und Erfolge. Am 29. Und 30. März findet die Ausbildungsbörse wieder in Weikersheim statt. Die Imagebroschüre „Klein&Fein“, die den Mitgliedern des Gewerbevereins eine schöne Plattform zur Präsentation bietet, hat sich wunderbar etabliert. Ebenso der „City Gutschein“, der zum Einkaufen bei den einheimischen Betrieben einlädt. Kassier Jürgen Fricke stellte die finanzielle Situation des Vereins dar. Er erläuterte die verschiedenen Kostenstellen und Einnahmen im Bezug auf die unterschiedlichen Veranstaltungen des Vereins. 2018 kann als ein normales und zufriedenstellendes Jahr bezeichnet werden. Es gab noch einen kleinen Exkurs zum Thema Ausbildungsbörse, die Fricke und Tobias Reindel gemeinsam mit Ceracon organisieren. 56 Firmen nehmen Teil, sie findet in der Großsporthalle statt. Bürgermeisterstellvertreter Norbert Beck nahm die Entlastung des Vorstandes und des Ausschusses vor, die von der Versammlung einstimmig mit einer Enthaltungen erteilt wurde.

Es folgte die Neuwahl des Ausschusses. Zur Wahl stellten sich Christoph Bergmann, Tobias Schröter und Gerhard Schammann, Heidi Brenner-Weiß sowie Ulrike Maier und Joachim Amon. Sie alle wurden einstimmig neugewählt oder in ihrem Amt bestätigt. Verabschiedet wurde Josef Wülk in Abwesenheit, der den Ausschuss verlassen hat, da er in Rente gegangen ist und Tobias Reindel, der sich nicht mehr zur Wiederwahl gestellt hatte. hgv

