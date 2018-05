Immer bereit – nicht nur im Brandfall

Anzeige

Selten dürfte eine Feuerwehr-Beschaffung so flink über die Bühne gegangen sein wie die des neuen Tragkraftspritzenfahrzeugs, das jetzt an die Abteilung Schäftersheim übergeben wurde.

Schäftersheim. 750 Liter Wasser und vierhundert Meter Schlauchmaterial hat das neue Fahrzeug an Bord, dazu den eigenen Stromerzeuger für den Betrieb der im Fahrzeug befindlichen Pumpe und der Beleuchtungseinheit. Das mit einer Gesamtmasse von unter 7,5 Tonnen eher kleine Einsatzfahrzeug ist für den Einsatz einer sechsköpfigen Gruppe konzipiert und damit pefekt an die inzwischen schwieriger gewordene Tag-Alarmierung angepasst.

Weitere Vorteile der „kleinen“Ausführung: Es müssen nur die Spiegel eingeklappt werden, wenn Fahrzeug und Schlauchhaspel in die Schäftersheimer Feuerwehrgarage eingeparkt werden sollen und – für die Einsatzfähigkeit noch wichtiger – Fahrer mit vor 1999 erworbenem Führerschein dürfen das Fahrzeug steuern. Die Zahl der Feuerwehrmitglieder mit neuem Lkw-Führerschein sei begrenzt, so Markus Reindel, Kommandant der Abteilung Schäftersheim, im Zug seiner Ansprache zur Übergabe des Fahrzeugs an seine Abteilung. Das „kleine“ Fahrzeug dürfen Feuerwehrleute, die ihren Führerschein später erwarben, nach kostengünstiger Feuerwehr-interner Schulung rechtmäßig mit dem sogenannten „Feuerwehrführerschein“ steuern.