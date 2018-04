Immer freundlich

Anzeige

Mit ihrer Kollegin Lore Herzig, die zwei Monate später zum Weikersheimer Team stieß, stimmte trotz des Altersunterschieds vom ersten Tag an die Chemie. Lore Herzig, etlichen auch aus Aufführungen der „Doredräwer“ und von Führungen im Weikersheimer Schloss bekannt, war schon gut 50, als sie einfach an der Theke nachfragte, ob hier nicht eine Stelle frei sei. Im Nachhinein staunen die beiden selbst darüber, dass die künftige junge Kollegin und Vorgesetzte – Angelika Ziegler leitet die Filiale seit 1995 – der älteren Bewerberin nicht nicht gleich die Schürze umband.

In der Begeisterung für ihren Beruf an genau dieser Stelle sind sie sich einig: „Man freut sich schon am Wochenende auf den Montag!“ Besonders in der Mittagszeit, wenn die Kunden nicht nur den normalen Einkauf erledigen, sondern sich aufs warme Tagesessen oder die perfekten „Belegten“ freuen, bewährt sich das Metzgerei-Duo: „Wir müssen uns kaum noch anschauen, um zu wissen, was die andere denkt,“ berichtet Lore Herzig.

Der Kondi-Markt wurde zum Diska- und Nah und Gut-Markt und firmiert seit 2013 mit seinen 20 Beschäftigten – allein in der Metzgerei sind es sieben Mitarbeiterinnen – als „Nah und Gut Frischecenter Volker Schmidt“. Auf Qualität aus eigener Produktion durfte sich die Kundschaft an allen drei Standorten, 2001 eröffnete Schmidt auch in Niederstetten eine Filiale, immer verlassen.

Gar keine Frage: die beiden lieben ihren Job auch noch nach 25 Jahren. Wie sie sich auf den Chef verlassen können, verlässt sich umgekehrt auch Schmidt auf sie. Blumen und Geschenke, die Schmidt überreichte, kamen sichtbar von Herzen. ibra

