Immer öfter sind Rechtsmittel nötig

Andreas Lehr als Vertreter von Oberbürgermeister Udo Glatthaar lobte die Präsenz des VdK in Bad Mergentheim und deren guten Kontakt zur Stadt. Der VdK sei ein wichtiger Partner in sozialen Fragen und Anlaufstelle für Ratsuchende. Regina Hever, stellvertretende Ortsvorsteherin von Laudenbach sprach über den guten Ruf des VdK und erwähnte die Frauenbeauftragten.

Nach den Grußworten berichtete der Kreisverbandvorsitzende Eckl über Neues aus dem Verband. Er betonte, dass der VdK eine Patienten- und Wohnraumberatung für seine Mitglieder anbiete. Informationen hierzu gibt es in der Geschäftsstelle.

Ein großer Erfolg waren die Gesundheitstage in Grünsfeld, die zusammen mit dem Kreisverband Tauberbischofsheim durchgeführt wurden. Es waren rund 50 Aussteller anwesend, bei denen sich die Besucher umfassend über Pflege, Vorsorge und Gesundheit informieren konnten. Der Zuwachs von 130 Mitgliedern auf 3065 belegen den Erfolg des VdK-Kreisverbandes.

Am Ende seiner Ausführungen gab der Vorsitzende Rudi Eckl schweren Herzen bekannt, dass er aus gesundheitlichen Gründen sein Amt bis zum 30. Juni aufgeben werde. Gespräche mit potenziellen Nachfolgern sind im Gange.

Schriftführer Werner Seeger be-tonte, dass die gute Mitarbeit der Ortsverbände dazu beitrug, dass man eine gute Bilanz ziehen könne. Allerdings sind dazu auch Freizeit und Mitarbeit vonnöten. Viele scheuen daher, ein Ehrenamt zu übernehmen.

Auch Kreisfrauenbeauftragte Doris Ullrich hielt einen positiven Rückblick und sie freue sich, dass bei der Kreisfrauentagung 2017 VdK- Vize-Präsidentin Carin E. Hinsinger anwesend war. Der neue Termin für dieses Jahr wird mit Spannung erwartet.

Kassiererin Monika Peppel stellte mit ihrem Kassenbericht die Ein- und Ausgaben des Kreisverbandes vor. Die Kassenprüfer Hans Dieter Deininger und Alois Bartsch bestätigten eine gute und übersichtliche Buchführung. Ehrenvorsitzender August Wifling beantragte die Entlastung die einstimmig erfolgte. Im Anschluss erfolgte die Nachwahl einer weiteren Beisitzerin zur Unterstützung der Frauenbeauftragten. Vorgeschlagen wurde Hede Silberzahn, da sie schon Erfahrung als Frauenvertreterin sammeln konnte. Sie wurde einstimmig gewählt.

Anschließend erfolgte ein Bericht des Rechtsreferenten Albrecht Zentgraf. Er berichtete, wie viel Rechtsmittel er im vergangenen Jahr eingelegt hat. Diese seien, wie die in über 200 Rechtsmittel positiv eingelegten Verfahren bestätigen, stetig am Steigen. Dies zeigt, wie wichtig die Rechtsberatung des VdK ist, da immer mehr Ratsuchende die Hilfe des VdK benötigen. Albrecht Zentgraf wies am Schluss seines Berichtes auf das VdKTV hin.

Im kommenden Monat wird ein Kurzfilm mit Beispiel aus seiner Tätigkeit gezeigt werden (www.vdktv.de). Einen Vortrag zur aktuellen Sozialpolitik hielt. Dr. Silvan Siefert, der für die erkrankte Carin E. Hinsinger eingesprungen war. Über 225 000 Mitglieder in Baden- Württemberg wüssten, wo sie Hilfe bekommen.

Bei Kinder- und Altersarmut werde sich der VdK noch mehr einsetzen, um die soziale Schere einzudämmen. Er wies auf den guten Wirtschaftsmarkt hin und dass diese Überschüsse mit eingesetzt werden könnten, um die Zuzahlungen für Heil-und Hilfsmittel zu senken. Leider steige auch die Anzahl der Suppenküchen, auch in Baden-Württemberg.

Eine der VdK-Forderungen ist auch die Angleichung der Mütterrente und eine Besserbezahlung der Pflegeberufe, um diese attraktiver zu gestalten. Der Vorsitzende des Kreisverbands Tauberbischofsheim Kurt Weiland bedankte sich für die gute Zusammenarbeit der letzten Jahre, wie etwa bei den gelungenen ersten Gesundheitstagen im Main-Tauber-Kreis, die zusammen mit dem Kreisverband Mergentheim veranstaltet wurden.

Er wünschte Eckl alles Gute und weiterhin eine glückliche Hand als Vorstand im Ortsverband Althausen-Neunkirchen.

Rudi Eckl beendete die Konferenz und bedankte sich bei allen für die gute Zusammenarbeit. vdk

