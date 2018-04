In der Bergkirche in Laudenbach

Anzeige

Laudenbach.„Maria Maienkönigin, dich will der Mai begrüßen...“, so erklingt dieses Lied zu Ehren der Muttergottes. Das Aufblühen der Natur im Wonnemonat Mai ist in idealer Weise verbunden mit Maria, der ersten und schönsten Blüte der Erlösung. Man kann sich kaum einen idealeren Ort der Marienverehrung vorstellen als die Laudenbacher Bergkirche. Die Maiandacht des Frauentreffs Laudenbach findet am Mittwoch, 2. Mai, um 19.30 Uhr in der Bergkirche statt. Musikalisch begleitet wird der Wortgottesdienst mit Pfarrer Burkhard Keck durch die Spielgruppe Laudenbach unter Leitung von Hildegard Gromes. Gäste sind dazu willkommen. Im Anschluss trifft man sich noch im Gasthof „Zur Traube“.