In drei Disziplinen um jeden Ball gekämpft

Weikersheim.Bei gutem Tenniswetter kämpften insgesamt 16 Mädchen und Jungen auf der Weikersheimer Tennisanlage in drei Disziplinen. Auch in jungen Jahren wurde hierbei die Erfahrung gemacht, dass sich auch in vermeintlich aussichtslosen Situationen das Kämpfen lohnt und ein Punkt erst unter Dach und Fach ist, wenn der Ballwechsel wirklich abgeschlossen ist.

In der Disziplin Midcourt spielten sechs Jungen und ein Mädchen in zwei Gruppen, wobei die beiden Gruppensieger das Endspiel bestritten. Hier wurden die Sätze jeweils bis vier gespielt.

Ihre Gruppen gewannen jeweils sicher Joris Barth und Erik Scheidt. Das Endspiel gewann Joris deutlich mit 4:0/4:2. Im Spiel um Platz drei wurde Chiara Lunghitano von ihrem Gegner Iliya Keith knapp im Match-Tiebreak besiegt. In einer Fünfergruppe spielten die Juniorinnen jeweils gegeneinander. Souveräne Gruppenerste mit vier Siegen wurde Jessica Käfer, obwohl sie sich nach eigener Aussage am meisten geärgert hatte. Sophia Ball und Carlotta van Schwarzenberg belegten die Plätze zwei und drei.

Ebenfalls jeweils gegeneinander spielten die Junioren in einer Vierergruppe. Hier war es sehr spannend und ausgeglichen, denn Jakob Ball, Paolo Esposto und Nojus Barth gewannen jeweils zweimal bei einer Niederlage. So musste Jakob als Sieger errechnet werden.

Nach sportlich fairen Spielen in freundlicher Atmosphäre erhielten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Ende eine Urkunde.

