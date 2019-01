In drei Gruppen durch den Ort

Laudenbach.Auch in Laudenbach waren die Sternsinger unterwegs und haben insgesamt 3875,22 Euro gesammelt.

Traditionell verkleiden sich die Ministranten als Sternsinger und bringen den Segen *20-C+M+B-19* in jedes Haus in Laudenbach, Haagen und Honsbronn.

Zum Auftakt wurden sie von Pfarrer Burkhard Keck am Neujahrstag in Niederstetten ausgesendet, zusammen mit den Sternsingern aus Niederstetten. Die drei Sternsingergruppen sammelten den stolzen Betrag von 3875,22 Euro. Mit diesem Spendengeld werden unter anderem die Schulprojekte von Pater Stephan im Süd-Sudan, das Kinderheim Tablada in Lima/Peru sowie die beiden aus Laudenbach stammenden Comboni-Missionare unterstützt. Es ist eine tolle Leistung der Ministranten und nicht selbstverständlich, wenn sie sich bei jedem Wetter alljährlich für die Ärmsten der Welt einsetzen.

Beendet wurde die Sternsingeraktion mit einem festlichen Gottesdienst am Dreikönigstag in der weihnachtlich geschmückten Pfarrkirche Sankt Margareta. bk

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 11.01.2019