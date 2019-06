In Maschinenhalle eingebrochen

Weikersheim.In eine Maschinenhalle in Weikersheim sind Unbekannte in der Nacht auf Mittwoch eingebrochen. Nachdem sie sich Zutritt in die Halle im Planetenweg verschafft hatten, versuchten sie an einer Zapfsäule Diesel zu entwenden. Dies misslang jedoch, der Tank war leer. In einem Aufenthaltsraum wurden die Langfinger dann fündig. Sie entwendeten ein Handyladegerät und in der Werkstatt mehrere hochwertige Werkzeuge. Auch auf einen Hubwagen hatten sie es abgesehen. Anschließend zerschnitten die Eindringlinge noch einen Wasserschlauch und zapften damit Diesel aus dem Tank eines Radladers vor der Halle. Insgesamt entstand ein Sach- und Diebstahlschaden in Höhe von 2000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07934/9947-0 zu melden.

