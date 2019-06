In psychischer Ausnahmesituation

Weikersheim.Ein Mann befand sich Montagnacht in einem psychischen Ausnahmezustand und löste dadurch einen größeren Polizeieinsatz aus. Gegen 23.15 Uhr war die Polizei in die Karl-Ludwig-Straße gerufen worden. Ihr war gemeldet worden, dass sich ein Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befinde und sich auf dem Dach eines Gartenhäuschens aufhalten solle. Aufgrund der gegebenen Umstände und des Verhaltens des Mannes wurden sowohl weitere Polizeikräfte als auch Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes hinzugezogen. Gegen drei Uhr gelang es den Einsatzkräften schließlich, den Mann in Obhut zu nehmen und aufgrund seines Zustandes ins Krankenhaus zu bringen. pol

