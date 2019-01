Infonachmittag und Schnupperwoche

Weikersheim.Das Gymnasium Weikersheim veranstaltet im Februar einen Infonachmittag und eine Schnupperwoche. Der Infonachmittag ist am Freitag, 15. Februar von 16.30 Uhr (Treffpunkt Aula) bis 19.30 Uhr. Dabei besteht die Möglichkeit, einen Einblick in das Schulleben zu bekommen. Die Veranstaltung richtet sich an Grundschüler und deren Eltern. Sie können gemeinsam an einer Hausführung teilnehmen, bei der Schüler, Elternvertreter und Lehrer Fragen beantworten. Danach gibt es verschiedene Workshops für Kinder. Ebenso stellen Schüler das Schulleben aus ihrer Sicht vor. Eltern erhalten Informationen über die pädagogischen Schwerpunkte. Dazu gehören die individuelle Lernbegleitung in den Klassenstufen 5 bis 8 und die Klassenlehrerstunde in Begleitung von Lernmentoren in der Klassenstufe 5. Außerdem wird den Eltern die Methodenwerkstatt und das damit verbundene Konzept erläutert.

Die Schnupperwoche ist vom 18. bis zum 22. Februar. Für alle Kinder der 4. Klasse, die sich für den Übergang auf ein Gymnasium interessieren, gibt es jeweils von 8 bis 12 Uhr Schnupperunterricht. Treffpunkt ist die Aula. Zwischendurch erleben die Kinder eine bewegte Pause. Im Anschluss an ein Frühstück in der Cafeteria lernen sie den Hausaufgaben- und Lerntreff kennen. Aus organisatorischen Gründen ist eine Voranmeldung bis 14. Februar, unter Telefon 079 34/911210 notwendig. pm

